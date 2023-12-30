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НХЛ

Сегодня, 08:42

«Сиэтл» победил «Филадельфию» в овертайме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сиэтл» обыграл «Филадельфию» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у хозяев забросил Винс Данн, у гостей отличился Трэвис Конекны.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Кракенов» Джастин Шульц.

«Сиэтл» одержал четвертую победу подряд и поднялся на 10-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 37 очками в 37 матчах.

«Филадельфия» идет на пятой строчке «Востока» с 43 очками в 35 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Филадельфия» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Конекны — 17 (мен., Лотон, Санхейм), 16:21 — 0:1. Данн — 6 (бол., Бьоркстранд, Веннберг), 45:45 — 1:1. Шульц — 3 (Бьоркстранд, Гурд), 62:35 — 2:1.

Вратари: Даккорд — Харт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (5+9+11+4) — 28 (11+4+12+1).

Наши: — - Замула (18.08/0/0).

30 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Филадельфия Флайерз
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