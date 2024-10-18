«Сиэтл» встретится с «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 17 на 18 октября. Игра пройдет на «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле (штат Вашингтон, США) и начнется в 5.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Сиэтл» — «Филадельфия» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции игр НХЛ в России нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В сезоне-2024/2025 «Кракен» провел четыре игры, в которых набрал четыре очка, и занимает 9-е место в Западной конференции. По итогам 3-х матчей «Флайерз» с 3-мя баллами занимают 11-ю строчку на Востоке.

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