«Флорида» в гостях по буллитам обыграла «Сиэтл», Бобровский сделал 17 сэйвов

Сегодня, 08:57
«Флорида» победила «Сиэтл» в серии буллитов гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
У «Кракен» единственную шайбу забросил Чандлер Стивенсон.
За «Пантерз» отличился забивший гол и реализовавший победный буллит Александр Барков. Голкипер команды Сергей Бобровский отразил 17 из 18 бросков соперников.
«Флорида» набрала 38 очков в 29 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 30 очками за 30 встреч идет 11-м на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Флорида» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Стивенсон — 3 (Гурд, Маккэн), 15:39 — 1:0. Барков — 9 (Райнхарт), 38:59 — 1:1.
Победный буллит: Барков.
Вратари: Даккорд — Бобровский.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 18 (6+4+5+3) — 33 (11+9+10+3).
Наши: — - Куликов (23.04/2/0).
11 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.