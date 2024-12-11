«Флорида» в гостях по буллитам обыграла «Сиэтл», Бобровский сделал 17 сэйвов

«Флорида» победила «Сиэтл» в серии буллитов гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Кракен» единственную шайбу забросил Чандлер Стивенсон.

За «Пантерз» отличился забивший гол и реализовавший победный буллит Александр Барков. Голкипер команды Сергей Бобровский отразил 17 из 18 бросков соперников.

«Флорида» набрала 38 очков в 29 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 30 очками за 30 встреч идет 11-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Флорида» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Стивенсон — 3 (Гурд, Маккэн), 15:39 — 1:0. Барков — 9 (Райнхарт), 38:59 — 1:1.

Победный буллит: Барков.

Вратари: Даккорд — Бобровский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 18 (6+4+5+3) — 33 (11+9+10+3).

Наши: — - Куликов (23.04/2/0).

11 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.