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НХЛ

Сегодня, 08:37

«Сиэтл» обыграл «Флориду»

Руслан Минаев
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«Сиэтл» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У хозяев по два очка набрали Пьер Белльмар, Уилл Борген и Кайлер Ямамото. Вратарь гостей Сергей Бобровский сделал 19 сэйвов.

«Сиэтл» прервал серию из 8 поражений и набрал 25 очков (12-е место «Запада»). «Флорида» с 36 очками занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Флорида» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Ямамото — 4 (Борген, Белльмар), 23:06 — 1:0. Белльмар — 3 (Эванс, Ямамото), 45:59 — 2:0. Веннберг — 4 (Борген, Картье), 49:13 — 3:0. Толванен — 7 (п.в., Данн), 56:09 — 4:0.

Вратари: Даккорд — Бобровский (54:20 — 56:09).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 23 (3+7+13) — 24 (9+7+8).

Наши: — - -.

13 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Флорида Пантерз
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