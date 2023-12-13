«Сиэтл» обыграл «Флориду»

Сегодня, 08:37
«Сиэтл» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
У хозяев по два очка набрали Пьер Белльмар, Уилл Борген и Кайлер Ямамото. Вратарь гостей Сергей Бобровский сделал 19 сэйвов.
«Сиэтл» прервал серию из 8 поражений и набрал 25 очков (12-е место «Запада»). «Флорида» с 36 очками занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Флорида» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Голы: Ямамото — 4 (Борген, Белльмар), 23:06 — 1:0. Белльмар — 3 (Эванс, Ямамото), 45:59 — 2:0. Веннберг — 4 (Борген, Картье), 49:13 — 3:0. Толванен — 7 (п.в., Данн), 56:09 — 4:0.
Вратари: Даккорд — Бобровский (54:20 — 56:09).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 23 (3+7+13) — 24 (9+7+8).
Наши: — - -.
13 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».