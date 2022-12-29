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Сегодня, 08:51

«Калгари» в гостях обыграл «Сиэтл»

Виктория Кравченко
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«Сиэтл» дома проиграл «Калгари (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителе отметились Тайлер Тоффоли, Назем Кадри и Джонатан Юберто. У хозяев отличились Райан Донато и Джейми Олексяк.

«Калгари» провел 37 матчей, набрав 41 очко и расположившись на 8-м месте в Западной конференции, «Сиэтл» расположился строчкой ниже, набрав 40 очков в 33 матчах.

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НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Калгари» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Тоффоли — 15 (Дюбе, Хэнифин), 6:22 — 0:1. Донато — 8 (Эберле, Ларссон), 18:45 — 1:1. Олексяк — 5 (Эберле), 21:14 — 2:1. Кадри — 13 (бол., Линдхольм, Андерссон), 29:39 — 2:2. Юбердо — 7 (Андерссон, Кадри), 52:00 — 2:3.

Вратари: Грубауэр — Владарж.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 31 (14+11+6) — 44 (14+15+15).

Наши: — - Задоров (17.23/2/+1).

29 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

ХК Калгари Флэймз
ХК Сиэтл Кракен
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