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Сегодня, 08:40

«Калгари» в гостях переиграл «Сиэтл»

Виталий Косик
Корреспондент
Голкипер «Калгари» Даниэл Владар отражает бросок «Сиэтла».
Фото USA Today Sports
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«Калгари» одержал победу над «Сиэтлом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе хозяев отметились нападающий Джон Хэйден и форвард Ээли Толванен.

За «Калгари» забросили нападающие Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли, Блэйк Коулман и защитники Никита Задоров и Ноа Хэнифин.

«Сиэтл» занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 61 очко за 48 игр.

«Калгари» располагаются на 7-й строчке с 57-ю баллами за 50 матчей.

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«Сиэтл» — «Калгари» — 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Голы: Хейден — 1 (Борген, Спронг), 5:20 — 1:0. Линдхольм — 16 (Тоффоли, Дюбе), 7:16 — 1:1. Тоффоли — 18 (Коулмэн, Линдхольм), 13:28 — 1:2. Задоров — 8 (Линдхольм, Уигар), 19:55 — 1:3. Толванен — 9 (Бьоркстранд, Ларссон), 50:36 — 2:3. Хэнифин — 4 (Баклунд, Коулмэн), 51:40 — 2:4. Коулмэн — 10 (п.в., Манджапане, Задоров), 58:40 — 2:5.

Вратари: Джонс (58:19 — 58:40) — Владарж.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (6+8+16) — 38 (16+13+9).

Наши: — - Задоров (21.19/1/+1).

28 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

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ХК Калгари Флэймз
ХК Сиэтл Кракен
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