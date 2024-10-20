«Сиэтл» в овертайме победил «Калгари»

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме на своем льду обыграл «Калгари» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Чендлер Стивенсон и Джордан Эберле, у гостей шайбу забросил Блэйк Коулман.

«Сиэтл» с 8 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Калгари» с 9 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Калгари» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Коулмэн — 1 (бол., Баклунд), 19:51 — 0:1. Стивенсон — 1 (бол., Маккэн, Шварц), 32:25 — 1:1. Эберле — 5 (Монтур), 60:47 — 2:1.

Вратари: Даккорд — Владарж.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 23 (5+5+11+2) — 21 (8+7+6+0).

Наши: — - Кузьменко (17.08/2/0).

20 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена»