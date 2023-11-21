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НХЛ

Сегодня, 08:43

«Калгари» в овертайме вырвал победу у «Сиэтла»

Алина Савинова
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«Калгари» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

За хозяев в основное время голы забили Винс Данн, Джордан Эберле и Джаред МакКанн. У гостей по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Джонатан Юбердо и Эндрю Манджапане. Автором победного гола в овертайме стал Расмус Андерссон.

После этой игры «Сиэтл» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ (19 очков в 20 играх). «Калгари» идет на 11-й позиции (17 очков за 18 матчей).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Калгари» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Линдхольм — 4 (Андерссон, Уигар), 1:16 — 0:1. Данн — 3 (Веннберг), 8:42 — 1:1. Юбердо — 4 (бол., Андерссон, Кадри), 11:40 — 1:2. Эберле — 3 (Данн, Гурд), 28:21 — 2:2. Маккэн — 8 (Ларссон), 30:25 — 3:2. Манджапане — 5 (Хэнифин, Танев), 55:53 — 3:3. Андерссон — 3, 63:28 — 3:4.

Вратари: Грубауэр (Даккорд, 20:00) — Владарж.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (10+17+3+1) — 31 (7+6+16+2).

Наши: — - Задоров (15.24/0/0).

21 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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