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НХЛ

Сегодня, 07:31

«Калгари» обыграл «Сиэтл», Задоров отметился голевой передачей

Руслан Минаев
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«Калгари» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей забивали Мартин Поспишил, Ноа Хэнифин, Егор Шарангович, Микаель Баклунд (дубль) и Расмус Андерссон. Голевой передачей отметился россиянин Никита Задоров. У хозяев шайбы забросили Оливер Бьоркстранд, Джейден Шварц и Эли Толванен.

«Калгари» набрал 7 очков и прервал серию из 6 поражений. «Флэймз» занимают 14-е место в таблице «Запада». У «Сиэтла» — 10 очков и 12-е место «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Калгари» — 3:6 (2:1, 0:1, 1:4)

Голы: Бьоркстранд — 4 (бол., Шульц, Гурд), 9:56 — 1:0. Поспишил — 1 (Кадри, Дюбе), 13:59 — 1:1. Толванен — 2 (Гурд, Шор), 16:22 — 2:1. Хэнифин — 1 (бол., Юбердо, Зари), 39:00 — 2:2. Шарангович — 2 (Задоров, Десаймон), 41:33 — 2:3. Баклунд — 1 (Дуэр, Грир), 44:00 — 2:4. Шварц — 5 (Бенайерс, Данн), 58:29 — 3:4. Баклунд — 2 (п.в.), 59:12 — 3:5. Андерссон — 2 (п.в.), 59:39 — 3:6.

Вратари: Грубауэр (57:47 — 58:29, 58:58 — 59:12, 59:17 — 59:39) — Владарж.

Штраф: 6 — 9.

Броски: 20 (10+3+7) — 31 (6+13+12).

Наши: — - Задоров (16.54/2/+1).

5 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сиэтл Кракен
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