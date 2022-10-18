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Сегодня, 07:38

Три очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Сиэтл»

Сергей Разин
корреспондент
18 октября. «Сиэтл» — «Каролина» (1:5).
Фото USA Today Sports

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 5:1.

В составе «Харрикейнз» 3 (2+1) очка набрал Андрей Свечников, по шайбе забросили Сет Джарвис, Себастьян Ахо и Джордан Мартинук. У «Кракен» единственный гол забил Андре Бураковски.

В следующем матче «Каролина» 21 октября встретится с «Эдмонтоном», «Сиэтл» 20 октября сыграет с «Сент-Луисом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Каролина» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Джарвис — 2 (Ахо, Шей), 3:35 — 0:1. Ахо — 2 (бол., Свечников, Бернс), 32:11 — 0:2. Бураковски — 2 (бол., Эберле, Маккэн), 33:06 — 1:2. Свечников — 2 (бол., Ахо, Ноесен), 33:24 — 1:3. Свечников — 3 (Нечас, Котканиеми), 34:34 — 1:4. Мартинук — 1 (Слэвин, Ноесен), 54:41 — 1:5.

Вратари: Грубауэр — Андерсен.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 23 (6+5+12) — 34 (11+11+12).

Наши: — - Свечников (16.52/6/+1).

18 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сиэтл Кракен
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