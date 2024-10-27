«Каролина» на выезде переиграла «Сиэтл», Орлов и Свечников забили по голу

«Каролина» на выезде победила «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Для «Харрикейнз» эта победа стала третьей подряд.

Российские хоккеисты гостей Андрей Свечников и Дмитрий Орлов отметились заброшенными шайбами. У первого в этом сезоне теперь 6 (2+4) очков, а у второго — 3 (1+2).

«Каролина» с 10 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 9 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Свечников — 2 (бол., Нечас, Джарвис), 4:25 — 0:1. Друри — 1 (Блэйк, Бернс), 36:49 — 0:2. Маккэн — 5 (Бенайерс), 50:21 — 1:2. Джарвис — 3 (Мартинук, Дж. Слэвин), 55:38 — 1:3. Орлов — 1 (п.в.), 58:24 — 1:4.

Вратари: Даккорд (57:36 — 58:05, 58:17 — 58:24) — Андерсен.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 19 (5+7+7) — 39 (14+15+10).

Наши: — - Орлов (18.40/1/-1), Свечников (20.15/4/0).

27 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».