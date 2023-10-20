20 октября, в пятницу, «Сиэтл» на своем льду в «Клаймэт Пледж-арене» сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в городе Сиэтл (Вашингтон, США), начало — в 05.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет в матч-центре «СЭ».

Видеотрансляция игры «Сиэтл» — «Каролина» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте».

«Харрикейнз» с шестью баллами лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Кракен» с одним очком располагается на восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона.

Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 20 октября с видео можно по ссылке «СЭ».

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