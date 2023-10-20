Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:45

«Сиэтл» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл» — «Каролина» начнется в 05.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Мартин Нечас.
Мартин Нечас.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

20 октября, в пятницу, «Сиэтл» на своем льду в «Клаймэт Пледж-арене» сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в городе Сиэтл (Вашингтон, США), начало — в 05.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет в матч-центре «СЭ».

Видеотрансляция игры «Сиэтл» — «Каролина» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте».

«Харрикейнз» с шестью баллами лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Кракен» с одним очком располагается на восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона.

Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 20 октября с видео можно по ссылке «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сиэтл Кракен
0
Читайте также
Путин заявил, что Россия должна самостоятельно развивать паралимпийское движение
«Наша цель — победа на Олимпиаде-2028». Жесткие заявления лидеров российского спорта
Илон Маск оценил красоту станции метро в Санкт-Петербурге
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

«Колорадо» - «Чикаго»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)