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Сегодня, 08:51

«Сиэтл» обыграл «Коламбус»

Мария Гусева
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«Сиэтл» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Александр Веннберг и Ээли Толванен.

За «Блю Джекетс» единственный гол забил Кент Джонсон.

«Сиэтл» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка. «Коламбус» располагается на 16-й строчке на Востоке — 33 очка.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Коламбус» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Гики — 5 (Танев, Соуси), 8:40 — 1:0. Веннберг — 10 (Эберле, Маккэн), 28:33 — 2:0. Джонсон — 10 (Рословик), 38:58 — 2:1. Толванен — 10 (Бьоркстранд), 45:39 — 3:1.

Вратари: Грубауэр — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (12+15+4) — 25 (4+9+12).

Наши: — - Гавриков (25.25/3/0), Марченко (19.03/2/0).

29 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Сиэтл Кракен
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