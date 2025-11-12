«Коламбус» победил «Сиэтл» в серии буллитов, у Марченко голевой пас

«Коламбус» победил «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

В основное игровое время за «Коламбус» забил Адам Фантилли, которому ассистировал российский нападающий Кирилл Марченко. На счету 25-летнего россиянина в сезоне-2025/26 18 (8+10) очков в 16 матчах. Победный буллит реализовал Чарли Койл.

У «Сиэтла» гол на счету Райана Уинтертона.

«Коламбус» прервал серию из четырех поражений подряд. Он занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (17 очков после 16 матчей). «Сиэтл» (19 очков после 16 игр) идет на седьмом месте.