22 сэйва помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл» в шестом матче

«Колорадо» обыграл «Сиэтл» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1. Счет в серии стал равный — 3-3.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Седьмой матч серии состоится 30 апреля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Сиэтл» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Данн — 1, 15:48 — 1:0. Рантанен — 6 (Родригес, Тэйвз), 19:40 — 1:1. Э. Джонсон — 1 (Рантанен), 27:21 — 1:2. Лехконен — 2 (Тэйвз, Макар), 36:57 — 1:3. Лехконен — 3 (Макар, Эллер), 59:48 — 1:4.

Вратари: Грубауэр (58:06 — 59:48) — Георгиев.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 23 (10+4+9) — 39 (13+14+12).

29 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Счет в серии: 3-3.