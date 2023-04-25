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Сегодня, 08:25

«Сиэтл» в овертайме обыграл «Колорадо» и сравнял счет в серии, Георгиев сделал 39 сейвов

Ана Горшкова
Корреспондент
«Сиэтл» — «Колорадо» — 3:2 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Сиэтл» дома в овертайме обыграл «Колорадо» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 3:2.

Голами в составе «Кракен» отметились Уильям Борген, Даниэль Спронг и Джордан Эберле, забивший в овертайме. За «Эвеланш» дубль оформил Микко Рантанен.

Российский голикпер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 39 бросков из 42.

Счет в серии стал равным 2-2. Следующая игра состоится 27 апреля.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Сиэтл» — «Колорадо» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Борген — 1 (Ларссон, Танев), 3:56 — 1:0. Спронг — 1 (бол., Шульц), 10:09 — 2:0. Рантанен — 4 (Маккиннон, Родригес), 34:08 — 2:1. Рантанен — 5 (бол., Жирар, Комфер), 39:10 — 2:2. Эберле — 1 (бол., Шварц, Спронг), 63:00 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Георгиев.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 43 (18+12+9+4) — 22 (8+6+7+1).

Наши: — - -.

25 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

Счет в серии: 2-2

Александр Георгиев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
2
12
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