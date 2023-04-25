«Сиэтл» в овертайме обыграл «Колорадо» и сравнял счет в серии, Георгиев сделал 40 сейвов

«Сиэтл» дома в овертайме обыграл «Колорадо» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 3:2. Голами в составе «Кракен» отметились Уильям Борген, Даниэль Спронг и Джордан Эберле, забивший в овертайме. За «Эвеланш» дубль оформил Микко Рантанен. Российский голикпер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 40 бросков из 43. Счет в серии стал равным 2-2. Следующая игра состоится 27 апреля. НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч «Сиэтл» — «Колорадо» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Борген — 1 (Ларссон, Танев), 3:56 — 1:0. Спронг — 1 (бол., Шульц), 10:09 — 2:0. Рантанен — 4 (Маккиннон, Родригес), 34:08 — 2:1. Рантанен — 5 (бол., Жирар, Комфер), 39:10 — 2:2. Эберле — 1 (бол., Шварц, Спронг), 63:00 — 3:2. Вратари: Грубауэр — Георгиев. Штраф: 8 — 12. Броски: 43 (18+12+9+4) — 22 (8+6+7+1). 25 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель. Счет в серии: 2-2.