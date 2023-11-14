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НХЛ

Сегодня, 08:46

«Колорадо» обыграл «Сиэтл». Ничушкин забил, у Георгиева 18 сейвов

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сиэтл»
Ана Горшкова
Корреспондент
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«Колорадо» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

За «Эвеланш» забили Валерий Ничушкин, для которого это третий гол в сезоне, Микко Рантанен, Росс Колтон, Кэйл Макар и Джонатан Друэн. 3 голевые передачи на счету Нэйтана Маккиннона, по 2 — у Девона Тэйвза и Томаша Татара.

У «Кракен» единственную шайбу забросил Брэндон Танев. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев сделал 18 сейвов.

После этого матча «Колорадо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 18 очков. «Сиэтл» находится на 10-й строчке, набрав 13 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Колорадо» — 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Голы: Танев — 1 (Данн, Веннберг), 6:13 — 1:0. Рантанен — 10 (Маккиннон, Тэйвз), 32:05 — 1:1. Колтон — 4 (бол., Татар, Тэйвз), 34:12 — 1:2. Макар — 4 (Татар, Джонс), 44:14 — 1:3. Друэн — 1 (Маккиннон, Рантанен), 49:09 — 1:4. Ничушкин — 3 (бол., Макар, Маккиннон), 56:43 — 1:5.

Вратари: Даккорд — Георгиев.

Штраф: 29 — 13.

Броски: 19 (9+9+1) — 31 (6+13+12).

Наши: — - Ничушкин (21.36/4/0).

14 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Источник: Таблица НХЛ
Александр Георгиев
Валерий Ничушкин
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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