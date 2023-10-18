«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл». Ничушкин забросил одну шайбу

Сегодня, 07:54
«Сиэтл» на своем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.
В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Голкипер Александр Георгиев отразил 37 из 38 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Колорадо» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Ямамото — 1 (Данн), 15:09 — 1:0. Лехконен — 1, 23:50 — 1:1. О`Коннор — 1 (мен., Макар, Тэйвз), 31:50 — 1:2. Рантанен — 3 (Жирар, Кольяно), 53:45 — 1:3. Ничушкин — 1 (мен., п.в.), 56:46 — 1:4.
Вратари: Грубауэр (56:25 — 56:46) — Георгиев.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 38 (16+14+8) — 28 (9+5+14).
Наши: — - Ничушкин (21.36/3/+2).
18 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».