«Колорадо» прервал 3-матчевую серию побед «Сиэтла»

«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Дублем у гостей отметился Джоэл Кивиранта. Еще одна шайба на счету Нэйтана Маккиннона. Кэйл Макар отдал две голевые передачи.

У хозяев по разу отличились Джаред Маккэн и Райкер Эванс.

«Колорадо» (6 очков) одержал третью победу кряду и поднялся на 11-е место в Западной конференции НХЛ. У «Сиэтла», напротив, прервалась серия из трех побед кряду, команда идет девятой на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Кивиранта — 2 (Малински), 18:32 — 0:1. Маккэн — 4, 31:57 — 1:1. Кивиранта — 3 (Макар, Иван), 34:56 — 1:2. Маккиннон — 3 (бол., Макар, Миттельштадт), 39:52 — 1:3. Эванс — 2 (Толванен, Бураковски), 59:55 — 2:3.

Вратари: Грубауэр (56:11 — 56:20, 56:48) — Аннунен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (12+5+10) — 28 (5+17+6).

Наши: — - Коваленко (10.42/0/-1).

23 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».