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Сегодня, 04:45

«Сиэтл» — «Колорадо»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

«Сиэтл» сыграет с «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ 18 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Янни Гурд и Джоуи Даккорд (ХК «Сиэтл»).
Фото USA Today Sports
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«Сиэтл» сыграет с «Колорадо» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 18 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле, штата Вашингтон (США) и начнется в 05.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Сиэтл» — «Колорадо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В регулярном чемпионате-2022/2023 «Сиэтл» со 100 очками стал четвертым в Тихоокеанском дивизионе и занял седьмое место в Западной конференции. В серии плей-офф «Кракен» вылетели во втором раунде, уступив «Далласу» — 3-4.

«Эвеланш» в прошлом сезоне стали третьими в турнирной таблице Западной конференции со 109 очками и первыми в Центральном дивизионе. В Кубке Стэнли «Колорадо» в четвертьфинальной серии Запада проиграло «Сиэтлу» — 3-4.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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