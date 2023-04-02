«Сиэтл» проиграл «Лос-Анджелесу»

«Сиэтл» дома проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

В составе победителей отметились Шон Дурзи, Карл Грундстрем и Кевин Фиала. У хозяев отличился Оливер Бьеркстранд.

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«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Дурзи — 9 (Иафалло, Фиала), 31:45 — 0:1. Грундстрем — 12, 45:22 — 0:2. Бьоркстранд — 18 (бол., Спронг, Шульц), 48:25 — 1:2. Фиала — 23 (п.в., Иафалло, Лизотт), 59:14 — 1:3.

Вратари: Джонс — Копли.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (6+8+12) — 19 (6+8+5).

Наши: — - Гавриков (24.41/1/0).

2 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».