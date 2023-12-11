«Миннесота» обыграла «Сиэтл», Капризов отметился результативной передачей

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Сиэтл» со счетом 3:0.

Отличились Мэттью Болди, Марко Росси и Джоэль Эрикссон, Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

После этого матча «Миннесота» с 24 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Сиэтл» с 23 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Миннесота» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Болди — 7 (Капризов), 7:14 — 0:1. Росси — 9 (Зуккарелло), 52:34 — 0:2. Эрикссон Эк — 14 (п.в., Хартман), 59:56 — 0:3.

Вратари: Даккорд (57:21 — 59:56) — Густавссон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (9+7+8) — 26 (6+8+12).

Наши: — - Капризов (17.38/2/+1).

11 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».