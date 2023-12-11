Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:39

«Миннесота» обыграла «Сиэтл», Капризов отметился результативной передачей

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Сиэтл» со счетом 3:0.

Отличились Мэттью Болди, Марко Росси и Джоэль Эрикссон, Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

После этого матча «Миннесота» с 24 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Сиэтл» с 23 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Миннесота» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Болди — 7 (Капризов), 7:14 — 0:1. Росси — 9 (Зуккарелло), 52:34 — 0:2. Эрикссон Эк — 14 (п.в., Хартман), 59:56 — 0:3.

Вратари: Даккорд (57:21 — 59:56) — Густавссон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (9+7+8) — 26 (6+8+12).

Наши: — - Капризов (17.38/2/+1).

11 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сиэтл Кракен
Обсудить
Читайте также
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
Визит Путина на Ближний Восток подтвердил пустой звук в словах об изоляции РФ
В Эстонии пытались отобрать шапки у туристов из-за «российского» флага
Британия и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море
The Economist узнал о требованиях США к Израилю по операции в Газе
Популярное видео
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Эдмонтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

НХЛ: «Коламбус» уступил «Флориде», «Вашингтон» победил «Чикаго». Результаты матчей 10 и 11 декабря