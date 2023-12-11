Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:00

«Сиэтл» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (бесплатно онлайн)

Трансляция матча НХЛ «Сиэтл» — «Миннесота» 11 декабря во Вконтакте начнется в 5.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Утром 11 декабря «Сиэтл» на своем льду «Клаймэт Пледж-арены» примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 5.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Сиэтла» и «Миннесоты» можно будет в текстовом формате с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляция игры НХЛ «Сиэтл» — «Миннесота» в прямом эфире и бесплатно пройдет в социальной сети «ВКонтакте».

«Кракен» с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» с 22 баллами располагается на 13-й строчке на Западе.

В текущем сезоне российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел 25 игр за команду и набрал 23 (8+15) очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сиэтл Кракен
0
Читайте также
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Саудовский принц назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством прочных отношений
В секторе Газа заявили об успешной атаке на «дюжину солдат» ЦАХАЛ
Трамп принял решение отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве
В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
Популярное видео
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Форвард «Коламбуса» Дженнер из-за перелома челюсти выбыл на шесть недель