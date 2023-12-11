Трансляция матча НХЛ «Сиэтл» — «Миннесота» 11 декабря во Вконтакте начнется в 5.00

Утром 11 декабря «Сиэтл» на своем льду «Клаймэт Пледж-арены» примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 5.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Сиэтла» и «Миннесоты» можно будет в текстовом формате с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляция игры НХЛ «Сиэтл» — «Миннесота» в прямом эфире и бесплатно пройдет в социальной сети «ВКонтакте».

«Кракен» с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» с 22 баллами располагается на 13-й строчке на Западе.

В текущем сезоне российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел 25 игр за команду и набрал 23 (8+15) очка.

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