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Сегодня, 08:37

«Монреаль» на выезде обыграл «Сиэтл»

Мария Гусева
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«Монреаль» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе хозяев шайбы забросили Шейн Райт и Джаред МакКанн. У «Канадиенс» забитыми голами отличились Джонни Ковачевич, Коул Кофилд, Джош Андерсон и Рем Питлик.

В этой встрече нападающий «Сиэтла» Шейн Райт забросил свою первую шайбу в НХЛ.

«Сиэтл» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 33 очка. «Монреаль» располагается на 11-й строчке на «Востоке» с 28 очками.

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Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Монреаль» — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Голы: Ковачевич — 1 (Мэтисон, Дак), 12:56 — 0:1. Райт — 1 (Бьоркстранд, Гурд), 15:30 — 1:1. Кофилд — 15 (Сузуки), 22:05 — 1:2. Андерсон — 7 (Дворак, Слафковски), 22:12 — 1:3. Питлик — 1 (Эдмундсон, Эванс), 38:40 — 1:4. Маккэн — 12 (Бураковски), 39:59 — 2:4.

Вратари: Джонс (57:36) — Аллен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (11+8+14) — 16 (4+4+8).

Наши: — - Дадонов (17.33/0/0).

7 декабря. Сиэтл. Клаймэт Пледж-арена.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Сиэтл Кракен
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