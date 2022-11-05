«Сиэтл» не планирует возвращать 18-летнего форварда Райта в юниорскую лигу

«Сиэтл» не планирует возвращать нападающего Шейна Райта в юниорскую лигу, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

18-летний форвард сыграл за «Кракен» в последнем матче против «Миннесоты «(4:0), получив 13:45 игрового времени — максимум в текущем сезоне. До этого он несколько раз подряд не попадал в состав.

Клуб не хочет возвращать игрока в клуб юниорской лиги Онтарио «Кингстон» и будет изучать другие варианты в плане его развития.

По правилам НХЛ, 18-летний Райт может провести за «Сиэтл» 9 матчей в регулярном чемпионате, после чего клуб должен решить, оставлять молодого игрока в основном составе или отправить в юниорскую лигу.

«Сиэтл» может отправить Райта в юниорскую лигу и по ходу сезона, но тогда у игрока «сгорит» один год по контракту с командой.

Кроме того, «Сиэтл» может отпустить 4-го номера драфта НХЛ-2022 в молодежную сборную Канады на МЧМ-2023.

В 6 матчах в регулярном чемпионате НХЛ Райт набрал 1 (0+1) очко.