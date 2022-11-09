«Сиэтл» обыграл «Нэшвилл» и поднялся на второе место в Западной конференции

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:1.

В составе «Кракен» 3 (1+2) очка набрал Андре Бураковски, дубль оформил Джордан Эберле, еще по одной шайбе забросили Уильям Борген и Брендон Танев. «Предаторз» ответили точным броском Филипа Форсберга.

На 17-й минуте встречи при счете 0:4 Кевин Ланкинен сменил в воротах «Нэшвилла» Юуусе Сароса.

«Сиэтл» продлил победную серию до пяти матчей и с 18 очками расположился на втором месте в Западной конференции, «Нэшвилл» с 11 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)

Голы: Эберле — 2 (Бураковски, Бьоркстранд), 0:38 — 1:0. Борген — 2 (Бураковски, Гики), 7:29 — 2:0. Бураковски — 4 (Веннберг), 15:16 — 3:0. Эберле — 3, 16:25 — 4:0. Форсберг — 5, 30:25 — 4:1. Танев — 3 (п.в.), 58:49 — 5:1.

Вратари: Джонс — Сарос (Ланкинен, 16:25, 57:02 — 57:26, 57:30 — 58:49).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (7+5+8) — 25 (8+11+6).

Наши: — - Тренин (13.33/2/0).

9 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.