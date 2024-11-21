«Сиэтл» дома одержал победу над «Нэшвиллом»

«Сиэтл» переиграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Кракен» шайбы забросили Даниэль Спронг, Брэндон Монтур и Янни Гурд.

«Сиэтл» набрал 21 очко и занимает 9-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 15 очками располагается на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Спронг — 2 (Стивенсон, Монтур), 35:55 — 1:0. Монтур — 5 (Стивенсон, Шварц), 40:23 — 2:0. Гурд — 2 (п.в., Шварц, Стивенсон), 57:17 — 3:0.

Вратари: Даккорд — Сарос.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (10+17+9) — 24 (6+8+10).

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21 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель