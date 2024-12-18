«Оттава» на выезде переиграла «Сиэтл»

«Оттава» в гостях победила «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Авторами голов «Сенаторз» стали Шейн Пинто, Ноа Грегор и Тим Штюцле.

«Оттава» набрала 34 очка в 31 матче и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 32 очками в 33 играх идет 12-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Оттава» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Пинто — 4 (Амадио), 28:02 — 0:1. Грегор — 4 (Грейг, Остапчук), 32:45 — 0:2. Штюцле — 11 (Годетт, Жиру), 44:18 — 0:3.

Вратари: Даккорд (54:50) — Ульмарк.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (15+7+8) — 26 (7+12+7).

18 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.