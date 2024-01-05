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Сегодня, 08:31

«Сиэтл» обыграл «Оттаву» и одержал шестую победу подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Сиэтла» празднуют гол в ворота «Оттавы».
Фото USA Today Sports
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«Сиэтл» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Защитник хозяев Винс Данн набрал 2 (1+1) очка, голкипер «кракенов» Джоуи Даккор отразил 29 из 30 бросков.

«Сиэтл» одержал шестую победу подряд, команда поднялась на восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 41 очком в 39 матчах.

«Оттава» идет на последней, 16-й строчке Востока с 28 очками в 34 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Оттава» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Гурд — 6 (Толванен), 9:50 — 1:0. Татар — 4 (Эберле, Данн), 35:20 — 2:0. Бураковски — 1 (Ямамото), 39:03 — 3:0. Келли — 3 (Кубалик, Шабо), 52:20 — 3:1. Данн — 7 (п.в., Эберле), 57:47 — 4:1.

Вратари: Даккорд — Корписало (56:15 — 57:47).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (7+15+6) — 33 (13+13+7).

Наши: — - Зуб (18.49/2/0), Тарасенко (16.55/4/-1).

5 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

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