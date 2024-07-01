«Сиэтл» подписал 7-летний контракт с Монтуром

Защитник Брэндон Монтур подписал контракт с «Сиэтлом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на семь лет, по которому игрок получит 50 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Монтур провел за «Флориду» 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 34 (8+26) очка. В 24 играх плей-офф защитник набрал 11 (3+8) очков. Вместе с «Пантерз» Монтур стал обладателем Кубка Стэнли-2024.

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