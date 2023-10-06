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Сегодня, 09:00

«Сиэтл»: расписание матчей и состав команды в сезоне 2023 / 2024

«Сиэтл» стартует в сезоне НХЛ 11 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Янни Гурд и Джоуи Даккорд (ХК «Сиэтл»).
Фото Steven Bisig, USA Today Sports
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Основная информация о клубе «Сиэтл Кракен» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Сиэтл Кракен»
Город: Сиэтл, штат Вашингтон (США)
Год основания: 2021
Главный тренер: Дэйв Хэкстол
Домашняя арена (вместимость): Клаймэт Пледж-арена (17 100)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский

«Сиэтл»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

Клуб стал последним на данный момент новичком НХЛ и начал выступать в лиге с сезона 2021 / 2022. Дебют получился неудачным (последнее место в Тихоокеанском дивизионе и 15-е место в Западной конференции), зато во втором сезоне «Кракен» впервые в своей истории вышел в плей-офф.

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Сиэтл» с 100 очками стал 4-ми в Тихоокеанском дивизионе и занял 7-е место в Западной конференции. Первая серия плей-офф против «Колорадо» завершилась сенсационной победой в семи матчах — 4-3. Так «Кракен» стал первым клубом в истории лиги, который выбил из плей-офф действующего чемпиона в дебютном розыгрыше Кубка Стэнли. Во втором раунде новичок уступил «Даллас» — 3-4.

«Сиэтл»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Сиэтл» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 в четверг, 11 октября: «Кракен» сыграет выездном матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» на «Т-Mobile Arena» в Вегасе. Начало — 5.30 по московскому времени. Регулярку команда из Сиэтла завершит игрой в гостях против «Миннесоты» в пятницу, 19 апреля (начало — 2.00 мск).

«Сиэтл»: календарь матчей в октябре 2023

11 октября. 5.30. «Вегас» — «Сиэтл»

13 октября. 3.00. «Нэшвилл» — «Сиэтл»

15 октября. 3.00. «Сент-Луис» — «Сиэтл»

18 октября.5.00. «Сиэтл» — «Колорадо»

20 октября. 5.00. «Сиэтл» — «Каролина»

22 октября. 5.00. «Сиэтл» — «Рейнджерс»

25 октября. 3.15. «Детройт» — «Сиэтл»

27 октября. 2.00. «Каролина» — «Сиэтл»

29 октября. 1.00. «Флорида» — «Сиэтл»

31 октября. 2.00. «Тампа-Бэй» — «Сиэтл»

Календарь матчей «Сиэтла» в сезоне в актуальном виде доступен на странице «Кракен» на сайте «СЭ».

Главный тренер «Сиэтла»

Дэйв Хэкстол (55 лет) начал тренерскую карьеру 1996 году. Работал в таких клубах как «Су-Сити Маскетирс» и «Норт Дакота Файтинг Хокс», в НХЛ — «Филадельфия» (дебютировал в лиге в сезоне 2015 / 2016) и «Торонто» (ассистент). В 2021 году канадский специалист возглавил «Сиэтл». Ассистировал главному тренеру сборной Канады Джону Куперу на чемпионате мира 2017, когда «Кленовые листья» завоевали серебряные медали.

Российские хоккеисты «Сиэтла»

  • нет

«Сиэтл»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
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