«Рейнджерс» переиграли «Сиэтл», Панарин отдал голевую передачу

«Рейнджерс» на выезде всухую обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Авторами голов победителей стали Алекси Лафреньер Зак Джонс. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей на 18-й минуте 2-го периода.

В текущем сезоне на счету 33-летнего россиянина 24 (10+14) очков за 16 встреч.

«Рейнджерс» с 23 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сиэтл» набрал 19 очков и расположился на 9-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Рейнджерс» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Лафренье — 7 (Панарин), 37:30 — 0:1. Джонс — 1 (Какко, Куилль), 42:58 — 0:2.

Вратари: Грубауэр (56:28) — Куик.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 24 (6+10+8) — 23 (9+7+7).

Наши: — - Панарин (18.37/1/+1).

18 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.