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НХЛ

Сегодня, 07:53

«Рейнджерс» обыграли «Сиэтл», у Панарина дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сиэтл» со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Артемий Панарин, ассистентский хет-трик оформил Филипп Хитил.

После этого матча «Рейнджерс» с 6 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 3 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Рейнджерс» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Шульц — 1 (Дюмулин, Толванен), 8:41 — 1:0. Панарин — 2 (Хытил), 12:15 — 1:1. Какко — 1 (Труба, Отманн), 33:02 — 1:2. Лафренье — 2 (Хытил), 37:59 — 1:3. Панарин — 3 (Хытил, Отманн), 45:30 — 1:4.

Вратари: Грубауэр — Куик.

Штраф: 21 — 15.

Броски: 19 (8+2+9) — 27 (9+9+9).

Наши: — - Панарин (18.39/5/+2).

22 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
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