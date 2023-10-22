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Сегодня, 04:45

«Сиэтл» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл» — «Рейнджерс» начнется в 05:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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«Сиэтл» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» в ночь с субботы на воскресенье, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Climate Pledge Arena» в Сиэтле. Начало — 05:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Сиэтл» — «Рейнджерс» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Рейнджерс» — матч завершился со счетом 6:3 в овертайме. Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 21 и 22 октября с видео можно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
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