«Сиэтл» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» в ночь с субботы на воскресенье, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Climate Pledge Arena» в Сиэтле. Начало — 05:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Сиэтл» — «Рейнджерс» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».