«Сан-Хосе» проиграл «Сиэтлу» и потерпел второе поражение подряд

«Сиэтл» дома победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев сделал дубль Джейден Шварц, по одному голу у Адама Ларссона и Ээли Толванена. Единственную шайбу гостей забросил Александр Веннберг.

«Сиэтл» поднялся на пятое место в таблице Западной конференции с 23 очками в 18 матчах. «Сан-Хосе» потерпел второе поражение подряд и идет на 12-й строчке с 19 очками в 19 играх.

«Сиэтл» проведет следующий матч 19 ноября на выезде против «Детройта», «Сан-Хосе» в этот же день примет на своем льду «Юту».