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Сегодня, 08:51

«Сиэтл» дома разгромил «Сан-Хосе»

Виктория Кравченко
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«Сиэтл» разгромил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

У победителей нападающий Оливер Бьеркстранд набрал 4 (1+3) очка. Также в составе хозяев шайбы забрасывали Брэндон Танев, Адам Ларссон, Янни Гурд, Джаред Макканн и дважды Ээли Толванен.

У гостей единственный гол забил Майк Хоффман.

«Сиэтл» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 7 очками замыкают таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 7:1 (4:0, 1:0, 2:1)

Голы: Танев — 2 (Веннберг, Олексяк), 1:28 — 1:0. Бьоркстранд — 7 (Гурд, Толванен), 10:36 — 2:0. Ларссон — 1 (Эберле, Маккэн), 11:07 — 3:0. Гурд — 4 (Борген, Бьоркстранд), 18:45 — 4:0. Маккэн — 9 (бол., Шульц, Бьоркстранд), 23:36 — 5:0. Толванен — 4 (Бьоркстранд, Дюмулин), 42:22 — 6:0. Хоффман — 4 (Охотюк, Берроуз), 55:32 — 6:1. Толванен — 5 (Олексяк), 55:46 — 7:1.

Вратари: Даккорд — Кяхкенен (Блэквуд, 20:00).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 30 (17+4+9) — 14 (7+1+6).

Наши: — - Кныжов (15.34/0/-1), Охотюк (16.52/0/0).

23 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

Источник: Таблица НХЛ
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сиэтл Кракен
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