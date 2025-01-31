«Сиэтл» победил «Сан-Хосе» в НХЛ

«Сиэтл» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Дубль у хозяев оформил Брэндон Монтор. Еще по одной шайбе забросили Чандлер Стивенсон, Оливер Бьоркстранд, Джейден Шварц и Ээли Толванен. У гостей отличились Карл Грундстрем и Тайлер Тоффоли.

Российского голкипера «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова заменили во втором периоде после четырех пропущенных шайб. Вместо него на лед вышел другой россиянин Александр Георгиев.

«Сиэтл» (49 очков) поднялся на 12-е место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (36) остается последним на «Западе».

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Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Голы: Стивенсон — 9 (Бьоркстранд, Толванен), 3:55 — 1:0. Грундстрем — 2 (Смит, Гранлунд), 17:55 — 1:1. Бьоркстранд — 15 (Стивенсон, Данн), 22:03 — 2:1. Монтур — 9 (Райт), 22:54 — 3:1. Шварц — 18 (Олексяк), 25:58 — 4:1. Монтур — 10 (бол., Маккэн, Стивенсон), 27:52 — 5:1. Тоффоли — 18 (Селебрини, Тран), 48:06 — 5:2. Толванен — 15 (Махура), 52:18 — 6:2.

Вратари: Даккорд — Аскаров (Георгиев, 25:58).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 32 (8+17+7) — 28 (11+9+8).

Наши: — - Коваленко (8.58/1/-1).

31 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».