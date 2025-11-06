«Сан-Хосе» разгромил «Сиэтл» в гостях, Мухамадуллин сделал голевой пас

«Сан-Хосе» победил «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У «Шаркс» голы на счету Маклина Селебрини, Итана Кардуэлла, Йона Клингберга, Уилла Смита, Тая Делландреа и Тайлера Тоффоли. Российский защитник Шакир Мухамадуллин ассистировал Тоффоли, в сезоне-2025/26 23-летний игрок обороны в 5 матчах набрал 4 (0+4) очка.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 28 бросков в створ из 29. В сезоне-2025/26 его средний коэффициент надежности составляет 4,15, а процент отраженных бросков — 86,7.

У «Кракен» единственную шайбу забросил Райан Уинтертон.

«Сиэтл» занимает седьмое место в Западной конференции (16 очков после 13 матчей), «Сан-Хосе» идет на 13-м месте (13 очков после 14 игр).