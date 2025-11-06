«Сиэтл» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» разгромил «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У гостей заброшенные шайбы на счету Маклина Селебрини, Итана Кардуэлла, Йона Клингберга, Уилла Смита, Тая Делландреа и Тайлера Тоффол. Единственный гол хозяев забил Райан Уинтертон.

«Кракен» с 16 очками после 13 матчей идет на седьмой строчке в таблице Западной конференции. «Шаркс» (13 очков после 14 игр) занимает 13-е место.

