«Сент-Луис» проиграл «Сиэтлу», несмотря на шайбу Бучневича и передачу Торопченко

«Сиэтл» дома обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Кракен» шайбы на счету Райана Донато, Карсона Суси, Дэниэла Спронга, Джареда Макканна и Брэндона Танева, который также не реализовал буллит в начале третьего периода.

У «Блюз» отличились Колтон Парайко с передачи Алексея Торопченко и Павел Бучневич.

«Сиэтл» набрал 39 очков и прервал 4-матчевую победную серию «Сент-Луиса» (33 очка).

«Кракен» поднялся на пятое место в Западной конференции, «Сент-Луис» — на 10-й строчке.

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«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Голы: Донато — 7 (Ларссон, Гики), 16:27 — 1:0. Соуси — 2 (Борген, Веннберг), 30:00 — 2:0. Спронг — 8 (Гики, Танев), 36:58 — 3:0. Маккэн — 15, 39:16 — 4:0. Парэйко — 2 (Браун, Торопченко), 45:59 — 4:1. Бучневич — 11 (бол., Крюг, Шенн), 50:54 — 4:2. Танев — 5 (п.в., Шварц, Данн), 55:47 — 5:2.

Нереализованный буллит: Танев (Сиэтл), 43:16.

Вратари: Джонс — Грайсс (55:36 — 55:47).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (10+16+7) — 24 (6+11+7).

Наши: — - Барбашев (19.04/0/0), Бучневич (18.47/3/-2), Тарасенко (18.38/3/-2), Торопченко (10.47/1/+1).

21 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».