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НХЛ

Сегодня, 08:45

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сиэтл»

Руслан Минаев
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«Тампа» на выезде обыграла «Сиэтл» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей 3 (2+1) очка набрал россиянин Никита Кучеров. На счету форварда также победный гол в дополнительное время. У хозяев ассистентский дубль оформил Джордан Эберле.

«Тампа» набрала 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» потерпел седьмое поражение подряд. «Кракен» с 23 очками занимает 12-ю строчку таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Чирелли — 7 (Пербикс, Жанно), 9:28 — 0:1. Кучеров — 18 (Пойнт, Хагель), 19:16 — 0:2. Бьоркстранд — 8 (Толванен, Борген), 29:52 — 1:2. Олексяк — 2 (Эберле), 32:23 — 2:2. Маккэн — 13 (бол., Данн, Эберле), 40:14 — 3:2. Пол — 9 (Чирелли, Кучеров), 47:09 — 3:3. Кучеров — 19 (Хагель, Раддиш), 63:12 — 3:4.

Вратари: Грубауэр (Даккорд, 40:00) — Василевский.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 29 (4+15+7+3) — 30 (14+9+6+1).

Наши: — - Кучеров (21.21/5/+1), Сергачев (25.04/2/+2).

10 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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