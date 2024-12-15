Два голевых паса Кучерова принесли «Тампе» победу над «Сиэтлом»

«Тампа» на выезде победила «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У гостей дубль оформил Брэндон Хейгел и еще по шайбе забросили Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцел и Деклэн Карлайл. Российский форвард Никита Кучеров сделал две результативные передачи и набрал 46-е (14+32) очко в нынешнем сезоне.

Автором единственного гола «Сиэтла» стал Брэндон Монтур.

«Тампа» с 34 очками после 28 матчей занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. У «Сиэтла» 32 балла в 32 играх и 11-я строчка на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Голы: Монтур — 8 (бол., Толванен, Райт), 4:24 — 1:0. Хагель — 14 (Пербикс), 8:16 — 1:1. Пойнт — 20 (Раддиш, Гюнцель), 13:21 — 1:2. Гюнцель — 17 (бол., Пойнт, Кучеров), 44:03 — 1:3. Хагель — 15 (п.в., Кучеров), 56:08 — 1:4. Карлайл — 1 (Гленденинг, Эйссимонт), 59:38 — 1:5.

Вратари: Грубауэр (55:51 — 56:08) — Йоханссон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (8+8+6) — 31 (10+13+8).

Наши: — - Кучеров (20.24/2/+2).

15 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».