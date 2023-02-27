«Торонто» победил «Сиэтл», Самсонов сделал 26 сейвов

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 5:1.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по голу забили Марк Джиордано, Джон Таварес и Тимоти Лильегрен, вратарь Илья Самсонов отразил 26 бросков. У «Кракен» шайба на счету Винса Данна.

После этого матча «Торонто» с 82 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 70 очками — на восьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Торонто» — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Голы: Данн — 11 (Эберле, Маккэн), 3:47 — 1:0. Джиордано — 4 (Лильегрен, Нюландер), 4:58 — 1:1. Таварес — 27 (Нюландер, Холл), 7:06 — 1:2. Лильегрен — 5 (Марнер, Бантинг), 12:51 — 1:3. Мэттьюс — 27 (Марнер), 24:13 — 1:4. Мэттьюс — 28 (Марнер, Бантинг), 52:31 — 1:5.

Вратари: Грубауэр (Джонс, 24:13) — Самсонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (7+15+5) — 33 (20+4+9).

Наши: — .

27 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.