Дубль Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»

«Ванкувер» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Кэнакс» одержали первую победу в сезоне.

В составе «Ванкувера» дубль оформил российский нападающий Илья Михеев. Его одноклубник и соотечественник Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка.

«Сиэтл» с 8 очками идет на 8-м месте в Западной конференции. «Ванкувер» набрал 4 очка и идет на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Голы: Михеев — 1 (Шенн, Кузьменко), 4:38 — 0:1. Олексяк — 2 (Шульц, Танев), 18:39 — 1:1. Маккэн — 5 (Гурд, Данн), 19:44 — 2:1. Михеев — 2 (бол., Дрис, Гарлэнд), 23:58 — 2:2. Кузьменко — 2 (бол., Миллер, Петтерссон), 34:17 — 2:3. Бенайерс — 4 (Шварц, Эберле), 34:32 — 3:3. Петтерссон — 4 (Шенн), 41:16 — 3:4. Гарлэнд — 3 (п.в.), 58:35 — 3:5. Шварц — 4 (бол., Эберле, Бураковски), 59:30 — 4:5.

Вратари: Джонс (58:06 — 58:35, 58:45 — 59:30, 59:34) — Демко.

Штраф: 19 — 23.

Броски: 36 (14+8+14) — 19 (9+7+3).

Наши: — - Кузьменко (16.23/2/+2), Михеев (16.23/3/+2), Подколзин (7.38/1/-1).

28 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».