Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:46

Дубль Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Новости

«Ванкувер» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Кэнакс» одержали первую победу в сезоне.

В составе «Ванкувера» дубль оформил российский нападающий Илья Михеев. Его одноклубник и соотечественник Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка.

«Сиэтл» с 8 очками идет на 8-м месте в Западной конференции. «Ванкувер» набрал 4 очка и идет на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Голы: Михеев — 1 (Шенн, Кузьменко), 4:38 — 0:1. Олексяк — 2 (Шульц, Танев), 18:39 — 1:1. Маккэн — 5 (Гурд, Данн), 19:44 — 2:1. Михеев — 2 (бол., Дрис, Гарлэнд), 23:58 — 2:2. Кузьменко — 2 (бол., Миллер, Петтерссон), 34:17 — 2:3. Бенайерс — 4 (Шварц, Эберле), 34:32 — 3:3. Петтерссон — 4 (Шенн), 41:16 — 3:4. Гарлэнд — 3 (п.в.), 58:35 — 3:5. Шварц — 4 (бол., Эберле, Бураковски), 59:30 — 4:5.

Вратари: Джонс (58:06 — 58:35, 58:45 — 59:30, 59:34) — Демко.

Штраф: 19 — 23.

Броски: 36 (14+8+14) — 19 (9+7+3).

Наши: — - Кузьменко (16.23/2/+2), Михеев (16.23/3/+2), Подколзин (7.38/1/-1).

28 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сиэтл Кракен
1
1
Читайте также
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
Томас Бах призвал РУСАДА раскрыть вердикт и подробности допингового дела Валиевой
Американский миллиардер Илон Маск возглавил Twitter
Кадыров: 23 чеченских бойца погибли во время артобстрела в Херсонской области
В США предсказали разгром американских сил на Украине армией России
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кузьменко в матче с «Сиэтлом» забросил вторую шайбу в сезоне

Михеев признан первой звездой матча с «Сиэтлом», Кузьменко — третья звезда