«Сиэтл» разгромил «Ванкувер»

Сегодня, 08:44
«Сиэтл» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.
В составе победителей голами отметились Оливер Бьоркстранд, оформивший дубль, Александр Веннберг, Джаред МакКанн, Ээли Толванен и Райан Донато. За «Кэнакс» единственную шайбу забросил Конор Гарланд.
Российские игроки «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Илья Михеев очков не набрали.
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Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Ванкувер» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Голы: Бьоркстранд — 8 (Ларссон, Данн), 7:57 — 1:0. Веннберг — 9 (бол., Эберле, Маккэн), 9:46 — 2:0. Маккэн — 23 (бол., Эберле, Бураковски), 25:55 — 3:0. Толванен — 8 (Гурд, Данн), 27:50 — 4:0. Бьоркстранд — 9 (Ларссон, Гурд), 36:15 — 5:0. Гарлэнд — 9 (Лазар, Джошуа), 39:52 — 5:1. Донато — 12 (Маккэн), 42:36 — 6:1.
Вратари: Джонс — Мартин.
Штраф: 17 — 13.
Броски: 34 (18+12+4) — 20 (6+7+7).
Наши: — - Кузьменко (17.47/3/-3), Михеев (16.34/2/-2).
26 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».