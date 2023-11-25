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НХЛ

Сегодня, 08:42

«Ванкувер» на выезде обыграл «Сиэтл», Михеев забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сиэтл» со счетом 5:1.

В составе «Кэнакс» отличились Тедди Блюгерс, Дакота Джошуа, Сэм Лафферти, Нильс Хегландер и Илья Михеев. У «Кракен» единственный гол на счету Тай Карти.

После этого матча «Ванкувер» с 29 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сиэтл» с 21 очком — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Голы: Блюгерс — 1 (мен.), 5:05 — 0:1. Джошуа — 3 (Гарлэнд, Оман), 32:07 — 0:2. Картье — 3 (Данн), 37:29 — 1:2. Лафферти — 5 (Гронек, Хьюз), 49:43 — 1:3. Хегландер — 7 (Оман), 52:38 — 1:4. Михеев — 7 (бол., Гарлэнд, Майерс), 57:30 — 1:5.

Вратари: Даккорд — Демко.

Штраф: 19 — 13.

Броски: 24 (10+12+2) — 27 (8+7+12).

Наши: — - Михеев (13.05/1/+1).

25 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сиэтл Кракен
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