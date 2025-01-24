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«Сиэтл» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Сиэтл» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 24 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Сиэтл» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на пятницу, 24 января. Матч пройдет на «Клаймэт Пледж-арене» в Сиэтле (США) и начнется в 6.00 по московскому времени.

«Сиэтл» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Сиэтл» — «Вашингтон» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Сиэтл» провел 48 матчей и набрал 45 очков, в предыдущем матче «Кракен» победили «Баффало» (6:4). У «Вашингтона» — 47 матчей и 69 очков, в среду «Кэпиталз» выиграли у «Эдмонтона» (3:2).

Нападающий «Кэпс» Александр Овечкин в этом сезоне провел 31 игру и набрал 33 (21+12) очков. Россиянин с 874 голами за карьеру в НХЛ находится в 20 шайбах от рекорда Уэйна Гретцки для снайперов лиги.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
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