«Сиэтл» в «Зимней классике» обыграл «Вегас»

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:0.

Отличились Ээли Толванен, Уильям Борген и Янни Гурд. Встреча проходила на открытом воздухе в рамках «Зимней классики».

После этого матча «Сиэтл» с 39 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Вегас» с 49 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Толванен — 10 (Данн, Ларссон), 4:50 — 1:0. Борген — 1 (Картье, Толванен), 22:19 — 2:0. Гурд — 5, 42:10 — 3:0.

Вратари: Даккорд — Томпсон (56:54 — 59:54).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (10+11+6) — 35 (10+10+15).

Наши: — - Барбашев (16.53/0/0).

1 января. Парадайс. T-Mobile Arena.