Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:59

«Вегас» в овертайме проиграл «Сиэтлу», Дорофеев и Барбашев набрали по одному очку

Алина Савинова
Павел Дорофеев.
Фото Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images, Getty Images
Telegram Дзен

«Сиэтл» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

За «Голден Найтс» в этой встрече гол забил российский нападающий Павел Дорофеев. Его соотечественник Иван Барбашев отметился результативной передачей.

«Вегас» с 20 очками после 14 матчей располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (13 баллов в 15 играх) идет на 11-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Вегас» — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Дорофеев — 8 (бол., Руа, Айкел), 10:13 — 0:1. Руа — 4 (Барбашев, Айкел), 13:31 — 0:2. Танев — 2, 17:21 — 1:2. Танев — 3 (Картье), 27:12 — 2:2. Бьоркстранд — 4, 42:58 — 3:2. Пьетранджело — 2 (Теодор, Айкел), 58:38 — 3:3. Маккэн — 7 (Монтур), 60:29 — 4:3.

Вратари: Даккорд — Хилл.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 32 (11+13+7+1) — 24 (10+5+9+0).

Наши: — - Барбашев (20.31/3/0), Дорофеев (18.23/3/-2).

9 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Актер из «Пункта назначения» Тони Тодд скончался в возрасте 69 лет
Сегодня
Вчера
Неделя